Gouvernement Bayrou : qui votera la motion de censure et a-t-elle des chances d'aboutir ?

À l'issue du discours de François Bayrou mardi à l'Assemblée nationale, une motion de censure a été déposée par les insoumis, soutenue par les écologistes et les communistes. A-t-elle des chances d'aboutir, et de faire chuter le gouvernement dès cette semaine ? Europe 1 fait un tour d'horizon des positions de chaque parti.

Le gouvernement Bayrou face à un premier obstacle. Un mois après la nomination du maire de Pau à Matignon, une motion de censure, à l'initiative des insoumis et soutenue par les écologistes et les communistes, a déjà été déposée ce mardi peu après la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Cette motion de censure doit être débattue jeudi, en vertu du délai de 48 heures imposé par la Constitution. Et chaque groupe politique affine sa position.

Ils la voteront : LFI, Écologistes et communistes

Évidemment, les députés de La France insoumise, des Écologistes et du Parti communiste français s'apprêtent à la voter. Sur le papier, cela représente au minimum 126 votes potentiellement favorables à la censure.

Ils s'interrogent : PS

En revanche à gauche, le Parti socialiste n'a pas encore tranché. Si François Bayrou semble donner des gages aux socialistes en promettant un texte de loi au Parlement sur la réforme des retraites, ou encore en se disant prêt à renoncer aux suppressions de postes dans l'Éducation nationale, le PS hésite toujours à voter la motion de censure malgré les pressions de Jean-Luc Mélenchon. "Le compte n'y est pas", déclare même Patrick Kanner, le patron des sénateurs PS, en réponse aux nouvelles propositions du Premier ministre.

Si les socialistes joignent toutes leurs voix au bloc de gauche pour voter la censure, cela ajoutera 66 bulletins favorables dans l'urne de l'hémicycle, ce qui donnerait 192 votes. Rappelons qu'il en faut 289 pour qu'une motion de censure soit définitivement adoptée. Il faudrait donc trouver 97 voix supplémentaires, au meilleur des cas.

Ils ne la voteront pas : Renaissance, Modem, Liot, LR, UDR et RN

Le camp présidentiel (Renaissance, Horizons, Modem) ne devrait logiquement pas se joindre aux votes, ce qui soustrait 163 voix sur 577 députés. De la même façon, le groupe Liot ne devrait pas donner ses 23 votes, son président Stéphane Lenormand estimant que la proposition présentée par François Bayrou est "meilleure que celle du gouvernement Barnier".

À droite, on ne s'apprête pas non plus à voter la motion de censure déposée par la gauche. L'homme fort des Républicains, Laurent Wauquiez, a affirmé ce mercredi matin sur Europe 1 que son groupe composé de 47 membres "ne fera pas tomber le gouvernement", malgré les divergences avec le locataire de Matignon.

Le Rassemblement national a indiqué qu'il ne votera pas de censure dans l'immédiat, laissant une chance à François Bayrou, et ce malgré la sortie de François Rebsamen qui dit respecter "toutes les forces politiques sauf le RN". "Nous n'avons pas la censure convulsive", a admis Philippe Ballard, député RN de l'Oise, dans l'émission Pascal Praud et vous. Ainsi, les 16 députés du groupe d'Éric Ciotti, l'Union des droites pour la République, vont s'aligner sur les 124 élus RN qui refuseront de voter la censure.

Au total, 373 élus de l'hémicycle pourraient ne pas permettre l'adoption de la motion de censure déposée par La France insoumise. Bien qu'il existe une interrogation concernant la position des dix députés restants non inscrits, il est donc très peu probable que le gouvernement de François Bayrou tombe dès ce jeudi.