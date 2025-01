«On ne fera pas tomber le gouvernement» : Laurent Wauquiez prône la stabilité du gouvernement Bayrou

Le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale Laurent Wauquiez, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il assure "ne pas vouloir faire tomber le gouvernement", malgré ses divergences avec François Bayrou.



Son discours de politique générale était attendu de pied ferme par l'ensemble du paysage politique. Ce mardi, le Premier ministre François Bayrou s'est exprimé devant les députés pour présenter ses grandes lignes directrices. Un discours jugé flou et même peu convainquant du côté des partis de gauche, dont La France insoumise, qui a déjà déposé une motion de censure.

Invité ce mercredi sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le député Républicain Laurent Wauquiez assure que censurer le gouvernement n'est pas sa priorité. "On ne fera pas tomber le gouvernement", assure-t-il face à Sonia Mabrouk.

"Le pire, c'est le chaos"

Le président du groupe Droite républicaine l'assure : "Dans cette période, le pire c'est le chaos. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est un minimum de stabilité. On a eu quatre Premiers ministres en un an", s'alarme-t-il. Pour Laurent Wauquiez, l'heure est donc désormais à chercher des concessions avec François Bayrou, pour éviter une nouvelle censure.

"Il y a de bonnes intentions, mais ça reste très flou", confie-t-il toutefois. "On votera texte par texte désormais. Et si dans le budget, il y a de nouvelles hausses d'impôts, alors on ne votera pas le budget", prévient Laurent Wauquiez. ²