SONDAGE - 58% des Français souhaitent une démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement Bayrou

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du dimanche", 58% des Français estiment qu'Emmanuel Macron devrait poser sa démission en cas de censure du gouvernement de François Bayrou. C'est un point de moins par rapport au précédent baromètre, réalisé au lendemain de la chute du gouvernement Barnier.

Après sa déclaration de politique générale, François Bayrou est désormais sous la menace perpétuelle d'une motion de censure. Le Premier ministre a prononcé son discours mardi, devant une Assemblée nationale toujours historiquement divisée, et il devrait affronter une première motion de censure déposée par la gauche dans les prochaines heures.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En cas de chute de son gouvernement, à l'image de celle de Michel Barnier début décembre, 58% des Français estiment que le président Emmanuel Macron doit remettre dans la foulée sa démission, selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche*. C'est un point de moins par rapport à la précédente enquête datant du 6 décembre, peu après la censure de Michel Barnier.

Droite et gauche divisées entre elles

Sans surprise, une grande majorité des sympathisants du camp présidentiel (82%) rejettent cette idée. Mais droite et gauche se divisent sur le sujet. Ainsi, à droite, les soutiens des Républicains sont partagés (48% sont pour une démission, 52% contre), lorsqu'à l'extrême droite, 82% des sondés votant pour le Rassemblement national réclament cette démission d'Emmanuel Macron en cas de nouvelle chute de son gouvernement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À gauche aussi, on note une division des participants à ce sondage selon leur parti politique favori. Si les sympathisants de gauche sont majoritaires (59%) à réclamer le départ du chef de l'État, ceux de La France insoumise sont quasiment unanimes à la vouloir (92%), quand ils sont 51% du côté des Écologistes, et 44% du côté du Parti socialiste.

À lire aussi Sondage : Macron presque au plus bas depuis les gilets jaunes, Bayrou ne décolle pas

Les plus jeunes davantage favorables

Ce sondage montre également que les femmes sont davantage favorables à une démission du locataire de l'Élysée, à 62%, contre 53% chez les hommes. Selon le statut socioprofessionnel, les inactifs sont partagés (51% pour un départ d'Emmanuel Macron), alors que les actifs y sont davantage favorables (61% des CSP +, 63% des CSP-).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Enfin, en ce qui concerne la classe d'âge des sondés, le baromètre montre que les moins de 35 ans sont majoritairement pour qu'Emmanuel Macron quitte la fonction présidentielle, à 70%, quand les 50 ans et plus apparaissent plus divisés avec 52% de contre. Les 65 ans et plus sont ainsi 43% à demander une démission du président.

*Échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.