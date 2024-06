Européennes 2024 : Jordan Bardella demande l'organisation de nouvelles élections législatives

Jordan Bardella a pris la parole après l'annonce des résultats des élections européennes desquelles le Rassemblement national est sorti en tête avec 33,3% des suffrages. Dans son discours, Jordan Bardella a demandé à Emmanuel Macron de "prendre acte de cette nouvelle donne politique" et demande "solennellement" au président "d'organiser de nouvelles élections législatives".

"La fin d'un cycle et le jour un de l'après-Macron qu'il nous appartient de bâtir"

Jordan Bardella a remercié les Français pour leur engagement "sans faille" et qui "nous font l'honneur de leur soutien". Selon lui, en donnant plus de 30% des voix au parti de Marine Le Pen, les Français "ont plébiscité la reprise en main de notre politique migratoire, le retour de l'autorité de l'État (...), la préservation de leur pouvoir d'achat, la défense de nos emplois, de nos industries et de nos agriculteurs face à la concurrence déloyale".

Selon le président du Rassemblement national, ce résultat est le symbole d'une "déroute sans précédent du pouvoir en place. L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement".

Pour le Rassemblement national, ces élections européennes marquent la "fin d'un cycle et le jour un de l'après-Macron qu'il nous appartient de bâtir".