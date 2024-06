Dissolution de l'Assemblée nationale : "Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance", lance Marine Le Pen

Marine Le Pen a affirmé dimanche que le Rassemblement national était "prêt à exercer le pouvoir" à l'issue des élections législatives convoquées les 30 juin et 7 juillet à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République.

"Nous sommes prêts à exercer le pouvoir"

"Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays", a martelé la responsable d'extrême droite, au soir de la victoire écrasante du RN aux élections européennes.

Une dissolution surprise

Dans un coup de tonnerre, Emmanuel Macron a annoncé dimanche dans la foulée la dissolution de l'Assemblée nationale. "Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République", a indiqué l'ancienne candidate à la présidence de la République, arrivée au deuxième tour de l'élection en 2017 et 2022. "J'appelle les Français à venir nous rejoindre pour former, autour du Rassemblement National, une majorité au service de la seule cause qui guide nos pas: la France", a lancé Marine Le Pen lors d'un discours au QG de son parti.

Avec 31,5 à 32,4% des voix selon les instituts Ipsos et Ifop, le Rassemblement national va contribuer de manière décisive à la montée en puissance du camp nationaliste et souverainiste au Parlement européen, principal enseignement du scrutin au niveau de l'Union. "Cette grande victoire des mouvements patriotes s'inscrit dans le sens de l'Histoire qui voit partout dans le monde, le retour des nations, des protections (...) Elle ferme cette parenthèse mondialiste douloureuse qui a tant fait souffrir les peuples dans le monde", a estimé Marine Le Pen.