Européennes 2024 : ces élections sont «le début d'un long chemin pour relever la droite», affirme François-Xavier Bellamy

Les élections européennes sont "le début d'un long chemin pour relever la droite", a réagi dimanche François-Xavier Bellamy, chef de file LR, qui a remporté un peu plus de 7% selon les estimations. "Je sais l'immensité du travail à accomplir", a-t-il estimé, d'autant plus que "beaucoup pensaient que nous ne serions plus au Parlement européen, que la droite disparaitrait de la vie publique française".

"Relever notre vie politique qui en a tellement besoin"

La tête de liste Les Républicains s'est dit prêt "dès demain" à travailler au Parlement européen : "Je retourne au combat pour faire entendre la voix de la France et celle des Français". La droite européenne devient "cela se confirme, la première force politique parlementaire en Europe".

Ce dernier a également annoncé qu'il "tiendra au courant, jour après jour, semaine après semaine, des batailles que nous mènerons, comme je l'ai fait depuis cinq ans pour pouvoir tenir parole et reconstruire la confiance". En France, il retournera également au travail "pour relever notre vie politique qui en a tellement besoin"

"La macronie, c'est fini maintenant"

Le président des Républicains Éric Ciotti a pour sa part estimé sur TF1 que "la macronie, c'est fini maintenant", qualifiant le score du camp présidentiel Renaissance de "défaite globale très puissante". "Je suis dans l'opposition. Nous allons plus que jamais garder une ligne d'indépendance totale", a ajouté Éric Ciotti juste avant la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron qui se traduira par des élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochains.

Mais pour le maire LR de Cannes David Lisnard, "le résultat est un nouveau revers pour LR". "On va devoir rassembler, il va falloir que la droite classique, celle qui a gagné en Europe et pas en France se mette au travail, cesse son inconsistance et prenne des initiatives dans les prochaines heures et les prochains jours", a souligné le responsable du parti pour lequel "ce qui compte c'est d'apporter une alternative crédible et incarnée".