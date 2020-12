Interdire le voile pour les fillettes ? "L'objectif n'est pas de rouvrir ce débat", juge Castex

INTERVIEW

Dans le cadre du projet de loi "confortant les principes républicains", la députée LREM Aurore Bergé a annoncé vouloir défendre un amendement proposant l'interdiction du voile pour les fillettes. Une mesure que ne soutient pas le Premier ministre, Jean Castex. "Je pense que ça n'est pas l'objectif de ce texte de rouvrir le débat sur le voile. Notre sujet, c'est d'abord de lutter contre le séparatisme et l'islamisme politique et radical", a-t-il expliqué mardi, au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1.

"Évidemment, nous discuterons avec la députée des voies et moyens de faire cesser cela", précise néanmoins le chef du gouvernement, qui estime toutefois qu'une telle interdiction n'a pas sa place dans le texte de loi qui doit arriver devant le Parlement en février.

Éviter de stigmatiser l'islam

"Je ne veux pas, et c'est ce que cherchent à faire nos adversaires, d'amalgame entre l'islam et l'islamisme radical. Je distingue complètement l'islamisme radical de la religion qu'est l'islam", poursuit Jean Castex. "Nous devons être clairs sur les objectifs poursuivis, et l'objectif poursuivi est de faire cesser sur le territoire des pratiques qui visent à fracturer la communauté nationale, qui vise à recourir à la violence, au lavage de cerveau et, au bout du bout, à la haine contre la République", conclut-il.