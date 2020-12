Jean Castex "ne garantit pas" la réouverture des restaurants le 20 janvier

INTERVIEW

La France entame mardi un timide déconfinement mais les restaurateurs, eux, patientent. Ils devront encore attendre au moins jusqu’au 20 janvier avant d’envisager une réouverture, qui n'aura toutefois lieu que si la situation sanitaire le permet. "Je ne peux pas garantir que les bars et restaurants pourront rouvrir à cette date", a affirmé mardi Jean Castex, invité exceptionnel d'Europe 1. "Cela dépendra de nous tous", a appuyé le Premier ministre.

"C'est un crève-coeur, mais c'est nécessaire"

"C'est un crève-coeur pour moi de fermer ces établissements, mais c'est nécessaire", explique Jean Castex, soulignant que la plupart de nos voisins européens, comme la Belgique, l'Espagne et une grande partie du Royaume-Uni, ont fait le même choix. "L'exception culturelle, ce n'est pas l'exception sanitaire", a résumé le Premier ministre, alors que plusieurs rassemblements sont prévus mardi pour protester contre les fermetures. "Une clause de revoyure" a été fixée aux acteurs de la culture "le 7 janvier, ils vont y travailler avec la ministre et voir comment, si les conditions épidémiologiques s'améliorent, on pourra à ce moment-là envisager progressivement leur réouverture",

En France, la date de réouverture des restaurants dépendra "de nous tous", selon le déroulement de la période des fêtes de fin d'année. "Les festivités pourraient être propices à l'accélération des contaminations", met en garde le Premier ministre. Il conclut : "Nous devons nous montrer collectivement responsables."