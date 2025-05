Présidentielle 2027 : Maud Bregeon souhaite que «le futur président des LR s'engage à maintenir l'unité du bloc central»

Invitée du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, à quelques heures du résultat de l'élection de la présidence LR, Maud Bregeon rappelle qu'à son sens, ce dernier devra "s'engager à maintenir l'unité du bloc central". Mais pour autant, la députée laisse entrevoir sa préférence entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez.

À quelques heures de la fin du scrutin qui doit décerner qui de Bruno Retailleau ou de Laurent Wauquiez va prendre les rennes des Républicains à deux ans de la prochaine présidentielle, Maud Bregeon se garde bien de dire qui elle souhaiterait voir victorieux ce dimanche soir. "Je ne me permettrai pas un jour de scrutin de dire aux militants LR ce qu'ils doivent voter, ce sera irrespectueux." Pour la députée renaissance des Hauts-de-Seine, ce qui compte c'est "que le futur président des LR s'engage à maintenir l'unité qu'est celle du bloc central".

"On va devoir faire preuve d'unité"

"Entre le Rassemblement national d'un côté et l'extrême gauche de l'autre, on va devoir faire preuve d'unité. Et je crois qu'il y a davantage de choses qui rassemblent Gérald Darmanin, Édouard Philippe ou Bruno Retailleau que de sujets qui les séparent", ajoute l'ancienne porte-parole du gouvernement au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Échos.

Et quand on lui fait remarquer qu'elle n'a pas cité Laurent Wauquiez dans cette liste de noms, l'élue fait tomber le masque. "Laurent Wauquiez, me semble-t-il, regarde davantage du côté de Reconquête", explique-t-elle en référence à la phrase de ce dernier : "Je veux une droite jusqu'à Sarah Knafo". Une sortie que Maud Bregeon juge d'ailleurs "un peu absurde". "Quand on met Gérald Darmanin et Sarah Knafo dans le même panier, c'est qu'il y en a au moins un des deux qu'on connaît très mal."