Macron au One Ocean Summit : un déplacement pour séduire les écolos ?

Un déplacement à double enjeux. Emmanuel Macron se rend à Brest ce vendredi pour le dernier jour du One Ocean Summit. Le chef de l'Etat reçoit à cette occasion une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement. L'occasion pour lui d'enfiler pour de bon un costume de leader de la scène internationale tout en marquant des points auprès des électeurs écologistes

Un costume de leader de la scène internationale

Après Moscou, Kiev et Berlin en début de semaine, la séquence internationale d'Emmanuel Macron se poursuit en France. Ce vendredi matin, il va accueillir une quinzaine de chefs d'Etat et de gouvernement au One Ocean Summit . Le président égyptien al-Sissi, le président du Portugal ou encore celui de la Colombie seront présents.

Et, devant cette assemblée, c'est Emmanuel Macron qui prononcera le discours de clôture. Le locataire de l'Elysée cherche définitivement à enfiler pour de bon un costume de leader de la scène internationale. Une manière de s'endimancher, avant de se présenter face aux Français pour la présidentielle.

Un pas vers les électeurs écologistes

Un costume justifié, selon l'Elysée, par la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron veut donner une impulsion politique forte pour faire avancer plusieurs dossiers tels que la sécurité des navires de pêche et des aires marines protégées. Il souhaite également soutenir un projet de traité international sur la haute mer pour protéger la biodiversité. De quoi faire un pas vers les électeurs écologistes au lendemain de l'annonce de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires . De l'art du en même temps.