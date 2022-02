Nucléaire : Macron veut prolonger tous les réacteurs qui peuvent l'être au-delà de 50 ans

Le président Emmanuel Macron veut "prolonger tous les réacteurs qui peuvent l'être", au-delà de 50 ans si possible, a-t-il annoncé jeudi, une volte-face par rapport aux objectifs de 2018 d'en fermer une douzaine. "J'ai pris deux décisions fortes : prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être, sans rien céder sur la sûreté" et "qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir (...) sauf raison de sûreté", a-t-il dit à Belfort, précisant avoir demandé à EDF "d'étudier les conditions de prolongation au-delà de 50 ans".

Le président veut faire construire d'ici 2050 six nouveaux réacteurs nucléaires EPR et en envisage huit autres supplémentaires, a-t-il annoncé jeudi à Belfort, avec une mise en service du premier EPR2 vers 2035. Ils seront complétés par de petits réacteurs modulables (SMR) et des réacteurs "innovants" produisant moins de déchets, avec l'objectif de "25 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires d'ici 2050", une "révolution" justifiée par la hausse des besoins d'électricité.

