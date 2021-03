Elisabeth Borne revient sur son hospitalisation pour Covid : "J'ai été très secouée"

INTERVIEW

Après avoir contracté le Covid-19, Elisabeth Borne a passé plusieurs jours à l'hôpital. Invitée mardi d'Europe 1, la ministre du Travail est revenue sur cette expérience "angoissante". "Comme beaucoup de Français qui ont été touchés par le virus, j'ai été très secouée", confie-t-elle.

"Je pense que je vais avoir besoin de temps pour retrouver ma condition physique d'avant", explique la ministre, qui avait été infectée par le variant sud-africain, pourtant peu présent en France. "Je voudrais dire à ceux qui pensent que ce virus n'est pas si grave que cette maladie ne vous laisse pas indemne", ajoute-t-elle.

"Ce virus est imprévisible"

"Ce qui est angoissant, c'est que ce virus est imprévisible", dit-elle encore. "Il a touché mes poumons, j'avais une gêne respiratoire et à un moment donné, je n'arrivais plus à m'alimenter ou à boire". Et d'ajouter : "À un moment, on se dit : 'Tout se détraque. Est-ce qu'on va s'en sortir ?'"

À l'hôpital, la ministre a été "ponctuellement oxygénée". Et aujourd'hui, elle ne sait toujours pas comment elle a pu contracter le virus malgré ses précautions. "Je fais très attention", assure-t-elle, en profitant pour rappeler que "plus on peut réduire les interactions, mieux ça vaut". Sa collègue au gouvernement, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, se trouve elle toujours sous oxygène à l'hôpital.