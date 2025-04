Éducation : «un stade de violence a été dépassé cette année» dénoncent les enseignants en grève à Givors

Article Suggestions

Coups de couteaux, bagarres, incendies... Les violences en milieu scolaire, toujours plus nombreuses et graves, pèsent fortement sur le corps enseignant. Au collège Paul Vallon à Givors, dans le Rhône, les professeurs sont en grève depuis lundi pour dénoncer non seulement ce climat de tensions, mais également le manque de moyens octroyés par le rectorat pour leur venir en aide.