Début de la campagne officielle des européennes : affiches, spots, période de réserve... Tout ce qui change

J-13. Le compte à rebours est lancé avant les européennes du 9 juin. Les 38 listes ont été déposées et inscrites au Journal officiel et ce lundi, les élections entrent dans une nouvelle phase avec le début de la campagne officielle. Voilà tout ce qui change.

Panneaux d'affichage

Depuis ce lundi matin, les affiches de campagnes des 38 listes sont installés sur les panneaux d'affichages devant les bureaux de vote des 36.000 communes françaises. Il s'agit d'une obligation pour les municipalités.

Le numéro de chaque liste a été attribué par tirage au sort. La liste "Pour une humanité souveraine" bénéficie ainsi du panneau numéro un. La liste RN a obtenu le panneau 5, celle de la majorité le 11, celle des socialistes le 27.

Professions de foi

Depuis minuit, les professions de foi fournies par les listes sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Elles sont également présentées dans l'ordre du tirage au sort. Les électeurs ont la possibilité de les consulter en version intégrale, ou en version "facile à lire et à comprendre", explique le ministère. Il est également possible de les écouter.

Ces professions de foi seront également envoyées d'ici au 5 juin aux 48 millions d'électeurs français.

Spots de campagne

À partir de ce mardi 28 mai, les chaînes de télévision et de radio du service public diffuseront les spots de campagne des différents candidats. Ces vidéos, d'une durée maximum de trois minutes, ont été réalisées par les différentes listes et validées par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

Principe de l'"équité" pour le temps de parole

La règle du principe d'"équité" dans le temps de parole va notamment être pris en compte pour les spots de campagne. Concrètement, depuis le 15 avril, les télévisions et radios sont tenues de respecter un principe d'équité dans le traitement des forces politiques, en décomptant le temps de parole des différentes listes.

Contrairement à l'élection présidentielle où il existe un principe d'égalité stricte, pour les européennes, l'Arcom prend en compte la "représentativité" des listes. Cela dépend "des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du Parlement européen et aux plus récentes élections", mais aussi des "sondages d'opinion" et de la contribution à "l'animation du débat électoral".

Par exemple, les spots de campagne du RN pourront être diffusés pendant 1 heure 1 minute et 35 secondes. À l'inverse, des petites listes, comme Lutte ouvrière, n'auront le droit qu'à 3 minutes et 9 secondes.

Période de réserve

À partir de ce lundi, l'exécutif et les services de l'État, comme les préfets, sont tenus de respecter une "période de réserve électorale". Une tradition républicaine qui n'est pas inscrite dans la loi. Elle contraint notamment les ministres et préfets à ne pas faire de communication, en particulier d'annonces.

La campagne officielle s'achèvera le vendredi 7 juin à minuit. La veille et le jour du scrutin, les candidats ne pourront plus s'exprimer dans les médias et la publication des sondages sera interdite afin de ne pas influencer le vote des électeurs.