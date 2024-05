Élections européennes : découvrez les 37 listes candidates pour le scrutin du 9 juin

Trente-sept listes sont candidates aux élections européennes du 9 juin en France, trois de plus qu'en 2019 et un nouveau record. Têtes d'affiche de la politique, défenseurs de l'environnement ou des travailleurs, habitués du scrutin ou illustres inconnus, voici un tour d'horizon non exhaustif de ce qu'il faut savoir de ces candidatures publiées samedi au Journal officiel.

Les favoris des sondages

Rassemblement national

Le président du RN Jordan Bardella, en tête au scrutin de 2019 (23,3%), est le grand favori des sondages, dépassant les 30% d'intentions de vote.

Renaissance, Modem, Horizons

Valérie Hayer, présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen et candidate de la majorité macroniste, recueille environ 16% des intentions de vote, la majorité ayant obtenu 22,4% des voix en 2019.

Parti socialiste et Place publique

L'essayiste social-démocrate Raphaël Glucksmann (6,2% en 2019) talonne Valérie Hayer dans les sondages.

Les challengers

La France insoumise

C'est la deuxième élection européenne de l'eurodéputée Manon Aubry, ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam, en tant que tête de liste des Insoumis (6,3% en 2019).

Les Républicains

LR a reconduit le philosophe conservateur et eurodéputé François-Xavier Bellamy (8,5% en 2019).

Les Écologistes (ex-EELV)

La juriste et eurodéputée Marie Toussaint a la lourde tâche de succéder à Yannick Jadot, troisième en 2019 (13,5%).

Reconquête !

Marion Maréchal fait son retour en politique comme tête de liste du parti d'Éric Zemmour.

Parti communiste français

Léon Deffontaines, porte-parole de Fabien Roussel à la présidentielle de 2022, devra faire mieux que les 2,5% de 2019.

Les défenseurs de l'environnement

Écologie au centre

La tête de liste est Jean-Marc Governatori, candidat à la primaire écologiste pour la présidentielle de 2022 (2,35% des voix).

Écologie positive et territoires

La coalition de centre-droit regroupe six formations derrière Yann Wehrling, vice-président du conseil régional d'Île-de-France, dont CAP21, le parti de l'ex-ministre Corinne Lepage.

Équinoxe

C'est l'ingénieure Marine Cholley qui dirige la liste de ce parti "lancé par des jeunes" qui prône la sortie des énergies fossiles.

Changer l'Europe

Ce collectif est emmené par l'eurodéputé Pierre Larrouturou et son mouvement Nouvelle Donne, et le petit parti Allons Enfants.

Parti animaliste

Le parti, déjà emmené par l'avocate Hélène Thouy en 2019, avait créé la surprise avec 2,2% des voix.

Les souverainistes

Les Patriotes

Le président du parti Florian Philippot et Jean-Frédéric Poisson, à la tête du mouvement Via, mènent une coalition souverainiste pour la sortie de la France de l'UE et de l'Otan.

Union populaire républicaine

Le président de l'UPR François Asselineau défend le "Frexit", la sortie de la France de l'Union européenne.

Nous le peuple

Derrière Georges Renard-Kuzmanovic, président de République souveraine, cette liste dénonce les "structures supranationales" comme l'UE et l'Otan.

La gauche de la gauche

Lutte ouvrière

Le parti trotskiste se présente avec sa porte-parole Nathalie Arthaud, tête de liste depuis 2009.

Nouveau parti anticapitaliste-Révolutionnaires

Cette branche, issue de la scission du Nouveau parti anticapitalise (NPA) en 2022, a pour têtes de liste Selma Labib, conductrice d'autobus, et Gaël Quirante, syndicaliste à La Poste.

Parti des travailleurs

Le slogan du parti trotskiste, mené par Camille Adoue, 23 ans : "pour le pain, la paix, la liberté !".

Quelques autres listes

Alliance rurale

La liste est emmenée par l'ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle (parti Résistons), et le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen.

Europe Territoires Écologie

La liste de Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche, regroupe aussi Régions et peuples solidaires, le Mouvement des progressistes, le Mouvement des citoyens, le Collectif des sociaux-démocrates réformateurs et Volt France.

Défendre les enfants

C'est la liste du président de l'association Droit du parent et de l'enfant Gaël Coste-Meunier.

Europe Démocratie Espéranto

Derrière sa vice-présidente Laure Patas d'Illiers, le mouvement, présent aux Européennes depuis 2004, veut faire adopter l'espéranto comme langue commune de l'Union européenne.

Free Palestine

La liste est conduite par Nagib Azergui, président de l'Union des démocrates musulmans français (UDMF), qui avait déjà participé en 2019 (0,13%).

Parti pirate

Le parti, présent aux scrutins de 2014 et 2019, affirme défendre les libertés individuelles, notamment la liberté d'expression sur Internet. L'avocate Caroline Zorn, conseillère municipale à Strasbourg, est tête de liste.

France libre

Le chanteur Francis Lalanne et l'humoriste controversé Dieudonné, condamné à 31 reprises notamment pour injures raciales et incitation à la haine, présentent leur liste comme "une alternative à la dictature politicienne".