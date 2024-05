Tout comprendre aux élections européennes avec Europe 1

10 contenus pédagogiques pour mieux comprendre les élections européennes et ses enjeux ! Dès mardi 7 mai et jusqu'au début du mois de juin, les internautes retrouveront Louis de Raguenel, chef du service politique et police-justice d’Europe 1 ainsi que ses journalistes politiques : Alexis Delafontaine, Alexandre Chaveau, Arthur Delaborde et Jacques Serais dans des vidéos tournées au sein de la rédaction pour tout comprendre à ce scrutin.

L'objectif : mobiliser, par l'intermédiaire de contenus informatifs d’une minute à minute trente, les électeurs ou futurs électeurs. Quels sont les enjeux de l’élection ? Des réponses concrètes aux questions que suscite ce grand rendez-vous.