Débat Europe 1/CNews des européennes : voilà ce qu'il s'est passé après

Mercredi soir, sept représentants d'autant de partis débattaient sur Europe 1 et CNews. La fiscalité, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'Europe, l'écologie et l'immigration figurent parmi les thèmes abordés lors des discussions qui se sont terminées à 23h45.

"Ça poussait", reconnaît Guerini. Un débat de trois heures donc, au cours desquelles Stanislas Guerini (LREM) a été la principale cible des six autres participants qu'étaient Laurent Wauquiez (LR), Marine Le Pen (RN), Olivier Faure (PS), David Cormand (EELV), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) et Adrien Quatennens (LFI). "Ils ne t'ont pas lâché trois secondes !", glisse notamment une marcheuse à Stanislas Guerini après le débat. "Ça poussait", admet l'intéressé, contraint à rester sur la défensive.

A la sortie du débat, on se distribue les bons points. Socialistes et écologistes n’ont pas réussi à faire liste commune mais ils se félicitent mutuellement. "Bravo mon grand", lance David Cormand à Olivier Faure qui réplique à l'écologiste : "Tu as été très bien."

Pour Dupont-Aignan, "Quatennens a été bon". L'autre figure de gauche était l'insoumis Adrien Quatennens. L'un de ses camarades est ulcéré que le débat ait été "vampirisé par l’immigration" mais satisfait de la prestation de son collègue, qui a aussi séduit Nicolas Dupont-Aignan. "Quatennens a été bon, structuré !", vante le candidat de Debout la France.

Ce dernier a revanche moins aimé que Marine Le Pen lui donne du "Nicolas" pendant tout le débat, manière de rappeler leur alliance passée. La présidente du Rassemblement national, pas mécontente que le débat soit enfin fini, fait quant à elle déboucher le champagne dans sa loge. Son voisin, Laurent Wauquiez, a déjà filé depuis longtemps mais ses proches sont "très contents". Ils sont persuadés que le patron des Républicains a "fait la différence sur le pouvoir d’achat et le régalien".