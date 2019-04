Débat des européennes : Laurent Wauquiez réclame une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu "pour tout le monde"

C'est l'une des propositions phares de LR pour sortir de la crise des "gilets jaunes". Lors du débat organisé par Europe 1 et Cnews réunissant les sept représentants des principales listes en vue des élections européennes, le patron de LR Laurent Wauquiez a réaffirmé son souhait d'une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu "pour tout le monde".

"Ceux qui payent le plus d'impôt sont les classes moyennes". "Quand on dit qu’on va taxer uniquement les plus riches, à l’arrivée, cela se termine toujours de la même manière, ceux qui payent sont les classes moyennes", a fait valoir le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Il y a trop d'impôts en France et c’est parce que le gouvernement ne l’a pas compris qu’on s’est retrouvé dans cette crise", a-t-il ajouté, évoquant la contestation des "gilets jaunes".

Pour Laurent Wauquiez, qui évoque une "injustice", ceux qui payent le plus d'impôt "sont les classes moyennes". "Quand vous appartenez aux classes moyennes, le gouvernement vous prend plus de 50% de ce que vous gagnez", a-t-il martelé.

"Le gouvernement a proposé une baisse d'impôt sur le revenu mais uniquement ciblée sur certaines catégories", a-t-il rappelé, à savoir "ceux qui sont entre 1.600 et 1.800 euros par mois", or, a-t-il conclu, "il faut baisser pour tout le monde".