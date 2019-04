EN DIRECT - Européennes : suivez le débat Europe 1 et CNews

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Pouvoir d'achat, écologie, immigration, identité, fiscalité... Les thèmes ne manquent pas pour les débats dans le cadre des européennes. Mercredi soir, à partir de 20h45, sept chefs et représentants de partis se retrouvent sur le même plateau pour se livrer à l'exercice. Animée par Matthieu Belliard pour Europe 1 et Laurence Ferrari pour CNews, la discussion doit permettre à chacun d'exposer sa vision et de répondre à cette question : "demain, quelle France dans quelle Europe ?"

Les informations à retenir Le débat est retransmis en direct, à partir de 20h45, sur Europe 1 et CNews

Sept personnalités représentent autant de partis : LREM, LFI, le RN, LR, EELV, le PS et Debout la France

Les thèmes porteront sur des enjeux nationaux et européens comme la fiscalité, le pouvoir d'achat, l'identité française et la relance de l'Union européenne

Un spectre politique "non exhaustif mais représentatif"

En arc de cercle, sept personnalités politiques représentant autant de partis seront présentes : Stanislas Guérini pour LREM, Adrien Quatennens pour LFI, Laurent Wauquiez pour LR, Olivier Faure pour le PS, David Cormand pour EELV, Marine Le Pen pour le RN et Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. "Ils représentent un spectre politique non exhaustif mais représentatif des idées qu'ils défendent", justifie Matthieu Belliard.

Pendant près de 2h30, les débats aborderont des thèmes tant nationaux qu'européens. Le pouvoir d'achat, mais aussi la crise d'autorité et d'identité en France côtoient les questions d'immigration et de droit d'asile, ainsi que d'environnement. Les débatteurs devront aussi répondre à cette question, cruciale, de la relance d'une Europe perçue comme trop technocratique.