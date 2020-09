Quand Marine Le Pen veut "rassembler" autour de la protection animale

REPORTAGE

C'est l'un des sujets sur lesquels elle a décidé de miser pour cette rentrée : lundi, Marine Le Pen s'est rendue dans l'Yonne afin d'y visiter un refuge pour chevaux récemment mutilés. Alors que l'émotion et la colère sont toujours vives chez les éleveurs et propriétaires d'équidés, la présidente du Rassemblement national a fait part de sa détermination à rassembler autour du thème de la protection animale en vue des prochaines échéances électorales.

Faire fi des "étiquettes partisanes"

Dans l'enclos du Ranch de l'Espoir de Villefranche-Saint-Phal, Marine Le Pen caresse Biscotte, un poney avec une longue cicatrice sur le flanc. Aux côtés du propriétaire, lui-même blessé au bras, la chef de file du RN exprime sa "compassion" envers ceux qui font face à cette vague de mutilations : "Je sais l'angoisse qui les étreint, je sais la souffrance qui est la leur, ainsi que celle de leurs bêtes qui sont mutilées", assure-t-elle. "Je sais aussi que les pouvoirs publics font le nécessaire pour tenter de mettre fin à cette épouvante qui frappe, qui heurte et qui choque."

Marine Le Pen fait le tour du refuge et s'attendrit devant les animaux. Mais derrière cette visite, le message politique est aussi clair qu'inhabituel pour la députée du Pas-de-Calais, d'ordinaire plus prompt à souligner ce qui différencie le RN des autres formations politiques : "C'est vraiment un des sujets qui pourrait permettre, au-delà de toutes les étiquettes partisanes, de se mettre autour d'une table pour en discuter", affirme-t-elle. "Le RN est toujours prêt à travailler avec d'autres mouvements. On est le parti le moins sectaire qui existe, mais l'inverse n'est pas toujours vrai."

Pas un sujet nouveau au RN

La dirigeante du parti d'extrême droite veut engager cette discussion "sans excès" avec tous les acteurs : vétérinaires, associations, agriculteurs et chasseurs… En mettant l'accent sur le sujet très consensuel de la protection animale, dont elle avait déjà voulu faire une priorité nationale lors de la campagne présidentielle de 2017, Marine Le Pen espère relancer sa rentrée en demi-teinte.