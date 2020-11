INTERVIEW

C’est un débat extrêmement sensible qu’a lancé Emmanuel Macron mardi soir, en demandant au gouvernement et au Parlement de se pencher sur la mise en place de mesures susceptibles de contraindre les personnes testées positives au Covid-19 à s’isoler. "S’il doit y avoir contrainte, elle doit respecter un certain nombre de conditions", a averti jeudi matin, au micro d’Europe 1, Gérard Larcher, le président du Sénat.