Covid : "Les professeurs seront vaccinés probablement mi-avril ou fin avril"

INTERVIEW

Emmanuel Macron l'a promis, Nathalie Elimas confirme. Invitée d'Europe Soir week-end, alors que les écoles ferment pour quatre semaines à cause de la propagation du Covid en France, la secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire, a réaffirmé que les professeurs auront le droit à leur injection contre le coronavirus rapidement. "Les professeurs seront vaccinés probablement mi-avril ou fin avril", insiste-t-elle.

"Le président de la République l'a dit, et évidemment que je suis favorable à la vaccination des professeurs, mais également aux personnels qui sont en contact avec les enfants et qui ne portent pas le masque, comme les assistantes maternelles", explique la secrétaire d'État. Ces personnes "doivent être vaccinées", insiste Nathalie Elimas. Et la fermeture de tous les établissements scolaires est l'occasion rêvée pour mettre en marche le processus. "Il faut profiter de cette période pour vacciner massivement les professeurs et les personnels, pour leur permettre de reprendre les cours en présentiel."

"Le président a bien dit que nos professeurs et nos personnels seront vaccinés en avril, et ce sera le cas", martèle-t-elle encore. Pourtant, un flou persistait jusqu'alors. Car si Emmanuel Macron a bien mentionné les professeurs lors de son allocution mercredi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué le lendemain au cours d'une interview, que "la stratégie [vaccinale] spécifique" va être discutée avec la task force vaccins.

Une petite phrase qui a plongé les syndicats enseignants dans le flou. "C'est de plus en plus obscur", a ainsi confié le secrétaire général de la FSU, Benoît Teste, aux Echos. "Ce n'est pas clair", a renchérit Frédéric Marchand, secrétaire général de l'Unsa Education, auprès de ce même média.

>> Plus d'informations à suivre...