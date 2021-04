EN DIRECT - Coronavirus : la situation sanitaire se dégrade en France, le pic encore loin

EN DIRECT

À quelques heures de l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions, les Français s'organisent et un trafic chargé est attendu sur les routes et dans les gares. Après la confusion de jeudi, marquée par des indications contradictoires du côté de l'exécutif, les assistantes maternelles, qui gardent des enfants à leur domicile, pourront finalement poursuivre leur activité pendant les trois prochaines semaines, malgré les restrictions mises en place contre l'épidémie de coronavirus.

Le ministre en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebarri, a promis, vendredi sur Europe 1, une "tolérance" pour les déplacements "légitimes" à l'occasion d'un week-end de Pâques sous haute surveillance. Sur le plan sanitaire, la situation continue de se dégrader en France avec une hausse des hospitalisations et des réanimations, mais également de très nombreux nouveaux cas détectés en une journée. Par ailleurs, les autotests seront disponibles à la vente en pharmacie à partir du 12 avril.

Les assistantes maternelles, qui gardent des enfants à leur domicile, pourront finalement poursuivre leur activité pendant les trois prochaines semaines, ont indiqué à l'AFP des sources syndicales, au lendemain d'un cafouillage du gouvernement autour de cette profession.

"Les assistantes maternelles pourront finalement travailler et les Maisons d'assistantes maternelles (Mam) rester ouvertes dans un maximum de 10 enfants", a déclaré à l'AFP Véronique Delaitre (FO), après une réunion avec le secrétaire d'Etat à l'Enfance Adrien Taquet. Selon Lydia Loisel (Syndicat professionnel des assistantes maternelles), pour les employées vulnérables ou celles à qui les parents décideraient de ne pas confier leur enfant, un dispositif "d'indemnités exceptionnelles" sera mis en place comme lors du premier confinement.

96.280 morts, plus de 5.200 patients en réanimation

D'après les chiffres publiés par le site du gouvernement, la France comptait vendredi soir 96.280 morts du coronavirus, soit 332 de plus que la veille. Les hospitalisations sont en hausse avec 28.729 patients, soit 145 de plus depuis le dernier pointage. Idem pour les réanimations qui comptent désormais 5.254 cas graves, soit 145 de plus sur la même période. Par ailleurs, 46.677 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 24 heures sur le territoire.

Olivier Véran a estimé jeudi que le pic épidémique des contaminations pourrait être atteint "d'ici 7 à 10 jours", et deux semaines plus tard pour le pic de patients en réanimation. En 24 heures, 314 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le total des décès enregistrés en France depuis le début de l'épidémie à 95.976, dont 69.932 à l'hôpital.

"Tolérance" sur certains déplacements à Pâques, avec des contrôles prévus

"Pour le week-end de Pâques, lundi inclus, parce qu'un certain nombre de familles vont vouloir déposer leurs enfants chez les grands-parents, par exemple, nous appliquons une tolérance de manière à ce que ces déplacements légitimes puissent se faire", a expliqué vendredi, au micro d'Europe Matin, Jean-Baptiste Djebbari. Cette tolérance est "spécifique" aux familles avec enfants, auxquelles l'exécutif souhaite accorder un peu plus de temps pour s'organiser dans la perspective du télétravail et du retour de l'école à la maison, précise le ministre.

Les autres déplacements supérieurs à 10 kilomètres, et ne rentrant pas dans ce cas de figure ou dans l'un de ceux énumérés par l'attestation de déplacement, sont donc susceptibles d'être sanctionnés. Par ailleurs, tout au long du week-end de Pâques "il y aura toujours des contrôles sur le protocole sanitaire, comme le port du masque", avertit le ministre.

Et il faut croire que les Français sont nombreux à vouloir profiter de cette souplesse accordée par le gouvernement, selon un communiqué de Bison Futé. Le Centre national d'information routière a en effet classé la journée de samedi en orange, soit une circulation difficile, dans le sens des départs et "les départs d'Île-de-France devraient être nombreux dans la matinée". Des difficultés de circulation que l'on retrouve aussi le lundi de Pâques, cette fois dans le sens des retours, "avec des difficultés attendues en Île-de-France ainsi que dans les zones Ouest et dans la vallée du Rhône".

Les autotests disponibles en pharmacie à partir du 12 avril

Après l'enquête d'Europe 1 sur la lenteur du déploiement des autotests de dépistage du Covid-19 en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a finalement décidé de les autoriser à la vente dans les pharmacies à partir du 12 avril prochain. Le locataire de la rue de Ségur l'a annoncé ce vendredi dans une interview accordée au média en ligne Brut. Validés mi-mars par la Haute autorité de Santé (HAS), les autotests n'étaient pourtant jusque-là pas disponibles car le ministère rechignait à les faire utiliser par les Français.

Trois nouveaux cas de thromboses, deux décès en France

Trois nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques associés au vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, avec deux décès supplémentaires, sont survenus en France entre le 19 et le 25 mars, selon l'Agence du médicament (ANSM). Depuis le début de la vaccination, ce sont "douze cas, dont quatre décès au total" de ces thromboses rares qui sont survenus en France, a indiqué vendredi l'ANSM.

De leur côté, les Pays-Bas ont suspendu les injections du sérum AstraZeneca pour les moins de 60 ans à la suite de plusieurs cas de caillots sanguins ou thromboses dont au moins un cas fatal, ont annoncé les autorités sanitaires néerlandaises.

Pour ce qui est du Royaume-Uni, le régulateur britannique du médicament a indiqué vendredi avoir identifié jusqu'à présent 30 cas de caillots sanguins chez des personnes auxquelles a été administré l'AstraZeneca au Royaume-Uni. Il a néanmoins déclaré que les avantages l'emportaient sur le risque "très faible" rapporté aux plus de 18 millions de doses injectées.

Les États-Unis passent le seuil des 100 millions de vaccinations

Plus de 100 millions de personnes aux États-Unis avaient reçu, à la date de vendredi, au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays. Dans le détail, plus de 101,8 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin, et 58 millions d'individus sont entièrement vaccinés, dont plus d'une personne sur deux chez les plus de 65 ans.

Les personnes vaccinées contre le Covid-19 peuvent recommencer à voyager en prenant des précautions, c'est-à-dire en portant un masque et en respectant la distanciation physique, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires américaines.

Plus de 2,8 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 2.829.089 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 553.979 morts, devant le Brésil (328.206), le Mexique (203.664), l'Inde (163.396) et le Royaume-Uni (126.764).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 250 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie, le Monténégro, la Bosnie et la Belgique. Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.