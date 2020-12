Covid-19 : la macronie veut désamorcer la polémique après la contamination du président

L'Elysée et la majorité sont en opération déminage. Alors que les consignes sanitaires sont d'éviter les réunions à plus de 6, le diner d'Emmanuel Macron avec les responsables politiques qui a précédé la découverte de la positivité au coronavirus du président de la République fait jaser. Dans l'entourage du président, on assure que la distanciation sociale et les gestes barrières ont bien été respectés, mais un député reconnait tout de même qu'il pourrait y avoir de quoi jaser, ce qu'espère éviter la macronie.

Emmanuel Macron n'a pas été imprudent selon son entourage

Du côté de l'Elysée, on affirme ainsi que les convives se tenaient à 1,5 mètre de distance et que chacun s'exprimait avec un micro pendant cette réunion de travail. Elle avait lieu dans la salle des fêtes de l'Elysée, qui peut accueillir 700 personnes en temps normal. En résumé, Emmanuel Macron n'a pas été imprudent, assure l'entourage.

Même son de cloche pour Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale et proche d'Emmanuel Macron, qui a pris la parole jeudi : "Le président de la République organise des déjeuners de travail comme ça a été le cas cette semaine avec les présidents de groupe et le président de l'Assemblée nationale. Cela ne doit pas choquer parce qu'il est indispensable que l'Etat, que l'Assemblée nationale, que le Sénat, que les collectivités locales qui portent justement le combat contre le Covid et la crise sanitaire, soient totalement mobilisés".

L'opposition ne semble pas vouloir polémiquer

"C'est dans ce cadre-là que le président de la République, en prenant toutes les précautions nécessaires sur le risque sanitaire et les gestes de distance sociale nécessaires, qu'un déjeuner ou un diner peut être organisé", a encore estimé Christophe Castaner, rappelant que les déjeuners de travail n'étaient pas interdits pour l'ensemble des Français.

Cette défense vise à tenter d'étouffer tout départ d'incendie et pour le moment, cela fonctionne plutôt bien. Les autres forces politiques semblent ne pas chercher à en profiter et souhaitent, avant tout, un bon rétablissement au président de la République. À l'image de Marine Le Pen qui a écrit sur Twitter : "Chacun sait les désaccords profonds qui m’opposent au Président de la République. Mais, au-delà de la politique, il y a les hommes : je lui souhaite un rétablissement rapide et sans séquelles".