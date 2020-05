Coronavirus et transition écologique : Christian Jacob pour un "moratoire sur les normes"

INTERVIEW

Avec la crise engendrée par le nouveau coronavirus, la transition environnementale sera-t-elle abandonnée au profit de la reprise économique ? Après le Medef, qui par courrier a demandé au ministère de l'Ecologie un gel de certaines dispositions environnementales, refusé par Elisabeth Borne, c'est au tour de Christian Jacob, président du parti Les Républicains et député LR de Seine-et-Marne, de se dire favorable, jeudi sur Europe 1, à "un moratoire sur les normes", notamment dans le domaine agricole, afin de laisser "l'économie redémarrer".

Faire "une pause" sur les décrets en attente

"Je ne sais pas s’il faut lever le pied" sur la transition écologique, a d'abord déclaré le président des Républicains, mais "il faut sans doute un moratoire sur les normes", a-t-il ajouté, s'alignant ainsi sur le discours du Medef qui demandait "un moratoire sur la préparation de nouvelles dispositions énergétiques et environnementales", liées à la loi sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire.

Selon Christian Jacob, c'est une nécessité pour sauver l'économie. "Les entreprises vont vivre des moments très difficiles, et il y a besoin des les accompagner pour faire redémarrer l’économie. Une contrainte supplémentaire, pour une entreprise, c’est des risques de chômeurs en plus ! Donc il faut vraiment lever le pied sur toutes ces contraintes. Il y a un certain nombre de décrets en attente, faisons une pause sur tout cela", a demandé le député.

Lundi, la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne avait affirmé sur l'antenne d'Europe 1, en réponse au courrier du Medef, qu'"opposer économie et écologie" était "une vision à la fois dangereuse et dépassée" et que selon elle, la transition écologique était "une solution de croissance".

"On peut attendre un an de plus"

Ce qui ne semble pas être l'avis de Christian Jacob. Interrogé par Joseph, un auditeur qui se demande comment aider les agriculteurs pendant cette période difficile, le député estime qu'il faut "consommer les produits français", ajoutant que si les fraises espagnoles sont moins chères, "c’est parce qu’on autorise certains pesticides en Espagne qu’on interdit en France. Alors arrêtons de mettre des contraintes supplémentaires un temps donné, car il faut que l’économie redémarre", martèle celui qui est lui-même issu du milieu de l’exploitation agricole.

D'après Christian Jacob, alors que "dans le domaine agricole, bon nombre de contraintes supplémentaires ont été prévues", l'on peut tout à fait "attendre un an de plus" pour les appliquer.