Covid-19 : Castex annonce un vote et un débat au Parlement en cas de reconfinement

Avant un possible reconfinement, Jean Castex multiplie les consultations. Le Premier ministre a reçu jeudi après-midi les représentants des élus, à savoir les présidents de groupes au Parlement. Il s'entretiendra vendredi avec les partenaires sociaux. Officiellement, ces discussions organisées sur deux jours doivent créer du dialogue et du consensus. L'exécutif jure que ce n'est pas de l'affichage et qu'il écoute les représentants. Mais parmi les participants, personne n'a de véritable doute sur l'issue de ces discussions : une annonce de confinement face à l'évolution de l'épidémie de coronavirus ne serait qu'une question de jours.

Dans ce contexte, les présidents des groupes parlementaires ont tenté jeudi après-midi de faire valoir leurs propositions devant le Premier ministre. Ces élus semblent avoir été en partie entendus puisque Jean Castex a accepté un débat, puis un vote au Parlement avant une possible entrée en vigueur d'un confinement. Ce vote serait encadré par l'article 50-1 de la Constitution. Il serait donc purement consultatif et interviendrait selon toute vraisemblance en début de semaine.

"Exercice d'équilibriste"

Petit à petit, on comprend donc comment la séquence politique des prochains jours va s'organiser avec une prise de décision ce week-end par l'Élysée, une annonce, un débat, puis une mise en application des nouvelles restrictions la semaine prochaine.

Ce qu'on ignore encore, c'est jusqu'où ces restrictions iront. Quid des écoles ? C'est évidemment le point et la question que tout le monde se pose. Les ministères continuent encore d'abreuver l'Elysée de notes et de propositions et les dernières enquêtes sur les chiffres du Covid seront connus ce week-end. "Tous nos choix ont des inconvénients, c'est vraiment un exercice d'équilibriste", confiait ainsi une ministre.