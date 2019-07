Corse, Bretagne, Grèce : où les ministres vont-ils passer leurs vacances ?

Pour l'exécutif, c'est l'heure de la pause estivale. Si les dossiers ne resteront évidemment pas loin, les ministres entendent bien souffler un peu lors de leurs trois semaines de vacances, sans toutefois trop s'éloigner de Paris, à la demande de l'Élysée. Entre mer, montagne, ou encore voyage à l'étranger, à chaque membre du gouvernement sa destination.

La plupart des ministres vont faire cap au Sud, plus précisément au Pays basque pour Bruno Le Maire et Didier Guillaume, même si le ministre de l'Agriculture prévoit des déplacements en cette période de sécheresse. Canicule oblige, Agnès Buzyn, qui séjournera en Corse, restera elle aussi en alerte en cas de nouvel épisode de très fortes chaleurs. "En lien continu avec son ministère", elle fera des "déplacements réguliers sur le terrain", précise son entourage. Sur l’Île de Beauté, elle pourra notamment croiser ses collègues Marlène Schiappa et Élisabeth Borne.

Jean-Michel Blanquer et Jean-Yves Le Drian en Bretagne

Entre Var et Pyrénées, le secrétaire d'État Julien Denormandie profitera lui de ce répit estival pour regarder la série Chernobyl, quand Jean-Michel Blanquer emportera dans sa valise de la littérature sud-américaine. Le ministre de l'Éducation nationale a choisi la Bretagne, pas très loin de sa collègue des Sports Roxana Maracineanu, qui partira dans un camping du Cotentin, ou encore du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, originaire de la région et ancien maire de Lorient.

Emmanuel Macron a débuté ses vacances à Brégançon. Le président de la République a pris jeudi ses quartiers d'été au fort de Brégançon, dans le Var, pour des vacances "au calme et studieuses", a indiqué l'Élysée.

Si la France reste la destination privilégiée, certains ministres s'envoleront pour la Grèce, comme Sébastien Lecornu et Emmanuelle Wargon, quand le ministre de la Culture Franck Riester fera du voilier en Méditerranée. Quant au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nuñez, leurs destinations de vacances ne sont pas communiquées "pour des raisons évidentes de sécurité", explique leur entourage, "mais ils restent évidemment en alerte".

Pour tous les ministre, le retour à Paris devra s'effectuer impérativement avant le 21 août, date du Conseil des ministres de rentrée.