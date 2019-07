Sécheresse : "Essayez d'acheter de l'eau en bouteille, pour passer ce cap difficile"

RÉACTION

C'est une bataille qui s'engage en cette période de canicule : la bataille de l'eau, une ressource plus que jamais précieuse. L'appel du maire de Guéret, Michel Vergnier, mercredi matin sur Europe 1, l'illustre parfaitement. Il demande à ses administrés de privilégier l'eau en bouteille pour éviter la pénurie. Dans le département de la Creuse, les restrictions d'eau sont maximales depuis deux semaines. Mais les niveaux continuent de baisser. Chacun doit donc faire sa part, estime Michel Vergnier.

"Mettre 20 camions sur les routes chaque jour pour aller chercher de l’eau, ça ne serait pas drôle du tout..." "Si vous avez l’habitude de consommer de l’eau en bouteille, si vous pouvez en acheter, essayez de le faire, pour que l’on consomme moins d’eau du robinet et que l’on passe ce cap difficile. Chaque jour, on regarde les chiffres et on compare la fourniture d’eau et la consommation. Et la conso est très légèrement supérieure. Avec les mesures prises, qui ont été appliquées par la population, cela va mieux. Mais pour éviter les mauvaises surprises et devoir affréter des camions-citernes pour aller chercher de l'eau encore plus loin, faisons plus. Car en matière d’écologie, mettre 20 camions sur les routes chaque jour pour aller chercher de l’eau, ça ne serait pas drôle du tout".

Reste que Michel Vergnier croit en des lendemains meilleurs : "On espère que l’on va trouver des approvisionnements complémentaires. Les premières analyses sur les retenues d’eau sont rassurantes : on va pouvoir traiter de l’eau en complément et là, on peut espérer une sortie de crise d’ici une semaine".