Coronavirus : Sacha, 9 ans, ne reverra pas ses copains d'école avant son déménagement

TÉMOIGNAGE

Sacha est "un peu jalouse". Si les écoles françaises pourraient rouvrir avant l'été, celles de New York, où elle habite, resteront fermées jusqu'en septembre. "Le maire a dit, 'pas d'école jusqu'à la fin de l'année'", explique Sacha, 9 ans. Comme chaque vendredi matin, elle et d'autres enfants du monde entier racontent leur confinement au micro d'Europe 1.

"J’aurais dû avoir de super moments avec amis"

Sacha passera donc quelques mois de plus à avoir école "sur ordinateur". Une perspective qui la rend d'autant plus triste qu'il s'agit-là des derniers mois qu'elle passe à New York, avant de rentrer en Europe. "J’aurais dû avoir de super moments avec mes amis avant de partir...", regrette-elle, un petit sanglot dans la voix.

Depuis Berlin, Olivia, 15 ans, lui rappelle le plus important. "T’es chez toi pour empêcher qu’il y ait des morts... Tu fais ça pour le bien des autres, qui sont dans les hôpitaux." Sacha acquiesce. N'empêche : "Après le confinement, je ne dirai plus jamais que je ne veux pas aller à l'école !"