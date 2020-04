Coronavirus : pour Christian Jacob, "les contre-vérités du gouvernement pèsent lourd aujourd'hui"

INTERVIEW

En s'abstenant majoritairement lors du vote sur le plan de déconfinement présenté mardi par Édouard Philippe, Les Républicains ont-ils voulu marquer leur défiance envers l'exécutif et sa gestion de la crise du coronavirus ? Invité jeudi d'Europe 1, le président du parti de droite Christian Jacob, s'il appuie l'action du gouvernement concernant les tests et les masques, dit regretter "les erreurs et contre-vérités des débuts".

Au micro de Sonia Mabrouk, Christian Jacob se félicite que "le gouvernement ait enfin pris en compte la nécessité de travailler à grande échelle sur la fourniture à grande échelle de masques et de tests". Mais, ajoute-t-il aussitôt, cette fourniture massive de masques et de tests, "nous la réclamions depuis longtemps". Pour l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée, "les erreurs et contre-vérités des débuts pèsent lourd aujourd'hui, et créent une certaines forme de scepticisme".

"L'art de la guerre, c'est l'art de l'exécution"

Toutefois, poursuit Christian Jacob, "l'important est maintenant d'aller de l'avant, et que le gouvernement soit au rendez-vous de ces engagements". Et de conclure : "Le président de la République a beaucoup parlé de la guerre, mais l'art de la guerre, c'est l'art de l'exécution. Et c'est là-dessus que sera jugé le gouvernement".