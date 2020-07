Coronavirus : "Manifestement, Agnès Buzyn a menti", estime Jordan Bardella

INTERVIEW

Devant la commission d’enquête parlementaire, Agnès Buyzn, ex-ministre de la Santé, s’est défendue mardi de tout retard dans la gestion de la crise sanitaire déclenchée par le Covid-19. Au contraire, elle a assuré avoir alerté ses services sur la menace représentée par le nouveau coronavirus apparu en Chine dès le mois de décembre. "Je ne la crois absolument pas", a réagi mercredi, au micro de Sonia Mabrouk dans la matinale d’Europe 1, l’eurodéputé RN Jordan Bardella.

"Je me mets à la place d’un médecin ou d’une infirmière qui, durant cette épidémie, a manqué d’absolument tout, et à qui la ministre de tutelle vient expliquer qu’elle avait anticipé et qu’elle était prête. C’est délirant", s’agace-t-il. "Le gouvernement a menti pour dissimuler les pénuries de masques en expliquant qu’ils n’étaient pas utiles. Manifestement, la ministre de la Santé a menti aussi", poursuit-il. "Dans ses déclarations au Monde, il y a plusieurs semaines, elle explique clairement qu’elle savait que le second tour des municipales ne pourrait pas avoir lieu, qu’elle savait que le tsunami allait venir."