Coronavirus : Macron lance l'opération militaire "Résilience", pour soutenir la population

En visite à l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une opération militaire "Résilience", qui mobilisera les forces armées pour aider la population à l'approche du "pic" de l'épidémie de coronavirus.

Une opération entièrement consacrée au coronavirus

Cette opération, distincte de l'opération "Sentinelle" contre le terrorisme, "sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui au service publics pour faire face à l'épidémie en métropole et en Outre-mer, en particulier dans les domaines sanitaire et de la protection", a-t-il précisé. Elle se déclinera notamment dans l'envoi de porte-hélicoptères dans l'océan Indien ou dans les Antilles.

Possible catastrophe sanitaire en Outre-mer

Cette opération n'a pas vocation à aider policiers et gendarmes à faire respecter le confinement de la population pour enrayer la propagation du virus, souligne-t-on au ministère des Armées. Pour venir en aide aux populations d'Outre-mer, deux porte-hélicoptères amphibie (PHA), le Mistral et le Dixmude, seront respectivement déployés dans le sud de l'océan Indien, vers l'île de la Réunion, et dans la zone Antilles/Guyane.

Insularité, éloignement, isolement, faible capacité d'accueil des malades.... Les Outre-mer, bien que moins touchés pour l'instant par le coronavirus (quelque 365 cas recensés mercredi sur l'ensemble des territoires et deux décès, en Martinique et en Guadeloupe), s'inquiètent d'une possible catastrophe sanitaire sur leur sol.

Plusieurs professionnels de santé et des parlementaires ont alerté ces derniers jours sur le fait que les patients de ces territoires ne pourraient être transférés dans d'autres départements en cas de saturation de leurs services de réanimation.

Des porte-hélicoptères comme "hôpitaux embarqués"

Comme le porte-hélicoptères Tonnerre, envoyé à la rescousse en Corse le week-end dernier pour évacuer 12 malades atteints du Covid-19 vers des hôpitaux marseillais, le Mistral et le Dixmude disposent à bord de véritables "hôpitaux embarqués", chacun avec deux blocs opératoires et 69 lits médicalisés.

"En fonction des sollicitations des préfets, les armées répondront en fonction des moyens disponibles", explique à l'AFP le porte-parole de l'état-major, le colonel Frédéric Barbry, en refusant de s'exprimer sur le nombre de militaires potentiellement mobilisés. "On raisonne en effet à obtenir, pas en effectifs", souligne-t-il, en insistant sur l'aspect "local" de l'opération, "au plus proche des besoins".

Concrètement, sur le plan logistique, l'armée pourrait par exemple être sollicitée pour transporter des masques vers une région françaises donnée.

L'armée n'intervient pas pour le maintien de l'ordre

La "protection", elle, pourrait par exemple concerner des sites d'"opérateurs d'intérêt vital", ou OIV, comme les centrales nucléaires. Ce renfort des militaires permettra, comme pendant l'Euro 2016, de "relever les forces de sécurité intérieures" pour qu'elles puissent consacrer plus de moyens au maintien de l'ordre, une mission dont elles détiennent l'exclusivité et que les armées ne peuvent en aucun cas assurer, fait-on valoir au ministère.

Sur le volet sanitaire, les armées sont d'ores et déjà actives. Depuis le début de la crise sanitaires, les militaires français et leur service de santé (SSA) ont effectué trois rotations aériennes pour évacuer des patients du Grand Est vers des régions moins saturées de malades, ont monté un hôpital sous tentes à Mulhouse disposant de 30 lits de réanimation, et ont transféré par voie maritime une douzaine de cas graves de la Corse vers le continent.