Coronavirus : "Le déconfinement ne peut pas se décider uniquement à l'Élysée"

INTERVIEW

Comme tous les chefs de partis, Fabien Roussel s'est entretenu lundi avec le Premier ministre Édouard Philippe au sujet de l'épidémie de coronavirus. Mais pour le député du Nord, "ces réunions ne peuvent plus suffire". Invité d'Europe 1, le Secrétaire national du PCF réclame en effet que le Parlement soit plus étroitement associé aux décisions de l'exécutif concernant le déconfinement à partir du 11 mai. "Le déconfinement ne peut pas se décider uniquement à l'Élysée", martèle-t-il.

"Nous demandons à ce que le Parlement soit associé directement aux grandes décisions auxquelles notre pays doit faire face, que ce soit le traçage numérique ou les conditions du déconfinement", explique Fabien Roussel. "Pour tout cela, nous voulons de vrais débats, de vraies discussions avec des votes à la fin", ajoute l'élu communiste. "Nous avons besoin d'être pleinement informés pour prendre les décisions en toute connaissance de cause."

"Il faut déconfiner le Parlement et la démocratie"

Car sur plusieurs aspects du déconfinement à venir, Fabien Roussel se montre prudent. "Comment va-t-on faire dans les transports en commun avec 5 millions de personnes qui prennent les transports chaque jour en Ile-de-France ? Toutes les activités économiques ne pourront pas reprendre, tous les élève ne pourront pas aller à l'école en même temps", assure-t-il. Sur toutes ces questions, "prenons le temps d'en parler", demande-t-il.

"Je reconnais au Premier ministre le soin de nous appeler. Mais cela ne suffit plus", dit encore Fabien Roussel, qui appelle à "déconfiner le Parlement et la démocratie". Édouard Philippe "nous appelle, nous écoute, mais le président décide et on ne peut plus bouger", conclut-il.