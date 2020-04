Coronavirus : Eric Ciotti appelle à ne "pas laisser mourir nos aînés dans l'abandon dans les Ehpad"

INTERVIEW

De nouvelles règles de confinement dans les Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) avaient été présentées le 28 mars, afin d'y éviter une vague de décès, les personnes âgées étant particulièrement vulnérables face au covid-19. Mais des décès en masse continuent à être relevés ces derniers jours. Eric Ciotti, ​député LR des Alpes-Maritimes et membre de la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur le Covid 19, a écrit au Premier ministre. Il dénonce, lundi matin sur Europe 1, l'abandon des aînés.

"Je lance un appel parce que nous ne pouvons pas laisser nos aînés mourir dans l’abandon dans les Ehpad", s'indigne le député. Dimanche soir, "2.200 personnes sont comptabilisées décédées dans les Ehpad", rappelle-t-il. "Et il y en a malheureusement certainement beaucoup plus". Dans les Alpes-Maritimes, un Ehpad de Mougins a été particulièrement touché, avec "29 décès à déplorer", précise Eric Ciotti. "C’est un scandale absolu".

Le député estime que le gouvernement doit trouver des solutions et ne pas oublier ces personnes. "Il y a un tel abandon de nos aînés que l’on avait même renoncé à comptabiliser les décès. Or les aînés n’ont pas accès à l’hôpital", souligne Eric Ciotti qui en appelle à "la dignité" et souhaite que "les personnels et les résidents des Ehpad" soient "testés systématiquement", et que les soignants aient des moyens de protection supplémentaires.

Il y a quelques jours, une plainte contre X a été déposée dans les Alpes-Maritimes pour "mise en danger de la vie d'autrui" par la famille d'une résidente de l'Ehpad de Mougins.