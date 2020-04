Coronavirus : contre le stress, un député propose des séances de méditation (payantes) à ses collègues

"Ecouter son corps, le monde, et ceux qui nous entourent." Pour calmer les nerfs de ses collègues, "mis à rude épreuve" par le coronavirus et le confinement, le député LREM Gaël Le Bohec propose en ce moment aux élus de tous bords politiques "un nouveau cycle de méditation de pleine conscience", relève le Canard Enchaîné dans son édition de mercredi. "Ce type de méditation apporte apaisement, lucidité et discernement", défend Gaël Le Bohec jeudi matin au micro d’Europe 1.

Le palmipède souligne mercredi le coût de ces séances : 300 euros au "tarif député", 150 au "tarif collaborateur". A ce stade, ce sont les députés qui mettent la main à la poche, remboursant éventuellement l’addition avec leurs frais de mandat. Gaël Le Bohec l’assume "pleinement". Il estime même que le coût de ces séances devrait être remboursé par l’Assemblée. "Au Canada par exemple, la pleine conscience figure dans les recommandations officielles du gouvernement pour préserver sa santé mentale", fait-il remarquer. Et ce n’est pas tout : "Nos militaires y sont formés, et une journée y a été consacrée au ministère de la Santé en juin dernier…"

Confinement oblige, les séances se font à distance

L’élu d’Ile-et-Vilaine coordonne déjà depuis plusieurs mois des sessions de méditation avec des députés. Mais coronavirus oblige, elles se déroulent désormais à distance, sur l'application de visioconférence Zoom, et non dans l'habituelle "salle de judo/yoga" de l'Assemblée, où elles se tenaient par le passé. "Le cycle de méditation comporte deux heures de médiation hebdomadaires, pendant huit semaines", précise Gaël Le Bohec. Il est animé par deux spécialistes du sujet, un médecin et une sophrologue.

Pour Gaël Le Bohec, cette initiative devrait d'ailleurs faire figure d’exemple, pour une pratique plus large de la méditation en pleine conscience. De plus en plus nombreuses, les applications de méditation pour smartphones rencontrent elles aussi un franc succès.