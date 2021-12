Congrès LR : dernière ligne droite avant de rentrer dans la présidentielle

Le champion des LR sera bientôt connu. Après deux mois de pré-campagne les adhérents LR vont savoir derrière qui, entre Valérie Pécresse et Eric Ciotti, ils vont se ranger pour entrer dans la bataille présidentielle. Dès l'annonce des résultats à 14h30 le parti se mettra en ordre de bataille autour du vainqueur en lui apportant son soutien financier et politique. Invités de Laurence Ferrari quelques heures après les résultats du premier tour, les deux finalistes ont d'ailleurs affirmé qu'ils se soutiendront peu importe le vainqueur. Et ce sera également le cas de beaucoup de cadres des Républicains, longtemps restés impartiaux, comme Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, qui devraient dorénavant s'impliquer dans la campagne.

Christian Jacob, l'architecte de la stratégie de l'unité

Une unité comme ligne directrice que les LR doivent à un homme : Christian Jacob. Le président des Républicains a fortement œuvré en interne pour écarter une primaire ouverte et organiser ce Congrès qui, malgré les différences entre les candidats, a permis d'afficher une unité et une bonne entente entre les cinq candidats. Ils seront d’ailleurs tous réunis la semaine prochaine autour d’un déjeuner avec le président du parti et Gérard Larcher.

Le plus dur reste à venir pour les LR

Reste qu'une fois le nom du champion connu, le plus dur commence pour les Républicains. Que les adhérents plébiscitent Valérie Pécresse ou Eric Ciotti, les deux sont bas dans les sondages, et très loin du trio de tête Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'état-major des Républicains espère donc enclencher une dynamique dès ce week-end et la maintenir a minima jusqu’à la fin de l’année, avec un objectif : que les discussions du repas de Noël tournent autour du candidat LR.