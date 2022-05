«Au fait, j'ai parlé de nous» : Mathieu Gallet revient sur la rumeur qui le liait à Emmanuel Macron

INTERVIEW

En 2017, une rumeur se répand à Paris et puis partout en France. Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, serait secrètement homosexuel et en couple avec Mathieu Gallet, alors président de Radio France. Depuis, Emmanuel Macron a été élu et Mathieu Gallet a été révoqué de Radio France, en 2018, à la suite d'une condamnation pour favoritisme. Dans son nouveau livre, Jeux de pouvoir (éd. Bouqins), il règle ses comptes avec Radio France et revient sur la rumeur, fausse, qui le liait au futur chef de l'État. Un évènement qu'il raconte jeudi au micro de Philippe Vandel dans Culture Médias.

Un instrument pour faire tomber Emmanuel Macron

Mathieu Gallet a indiqué sur Europe 1 avoir appris la rumeur fin 2015. D'abord limitée à un petit cercle parisien, elle a ensuite enflé, au point de toucher directement la famille de l'ancien directeur de Radio France. "Un jour, c'est ma propre tante qui, lors d'un dîner à La Rochelle, m'a parlé de cette rumeur", explique-t-il.

Pour l'ancien président de Radio France, il n'était qu'un dommage collatéral dans la stratégie de discréditer le candidat Emmanuel Macron : "Il faut se le dire, je n'étais que l'instrument. Celui qui était visé, c'était Emmanuel Macron", tranche-t-il. "Parce que certains pensaient encore que dans les années 2010, en disant qu'un homme politique était un homosexuel caché, ça pouvait l'empêcher d'être président de la République."

"J'aurais préféré qu'il me prévienne avant"

Heureusement pour Mathieu Gallet, Emmanuel Macron a rapidement désamorcé la rumeur, avec humour. Mais sans prévenir l'intéressé avant. "C'est vrai que j'aurais préféré qu'il me prévienne avant",regrette Mathieu Gallet. "Je l'ai appris en même temps que tout le monde. Donc le lendemain, il me laisse un message pour me dire 'Au fait, j'ai parlé de nous'. C'est drôle parce que c'est un 'nous' qui est complètement fictif, bien sûr."

Cependant, Mathieu Gallet n'a pas de regret concernant cette maladresse, qui a plus coûté au président qu'à l'ex-directeur de Radio France : "C'était quand même une rumeur dégueulasse pour salir un homme, un couple aussi, parce que je pense beaucoup à Brigitte Macron", précise-t-il. "Je pense qu'elle a dû beaucoup souffrir de cette rumeur au cours de la campagne."