Chine : la Coupe du monde s'invite au cœur du plus grand marché de gros au monde

REPORTAGE

C'est une véritable caverne d'Ali Baba chinoise qui se met au diapason de la Coupe du monde. À l'est du pays, la ville de Yiwu héberge le plus important marché de gros de la planète. Un énorme bazar qui se gorge d'objets aux couleurs du Mondial 2022 de football, à deux mois du début de la compétition au Qatar. On y trouve de tout : des ballons, des fanions, ou encore des vuvuzelas, un temple du ballon rond made in China.

"Les fournisseurs sont très réactifs"

Avec plus de 80.000 boutiques installées dans un marché grand comme 800 terrains de football, Yiwu est surnommée "le supermarché de la planète". Le Français Mario Chevalier vit dans cette ville au sud de Shanghai depuis 14 ans et exporte tous ses produits vers l'Europe. "On y trouve de tout. Ça peut aller des casseroles aux accessoires de piscine, aux porte-clefs", décrit-il. "Les fournisseurs sont très réactifs. Dès qu'il y a un produit tendance, comme là, on arrive en Coupe du monde, ils se mettent tous à faire le produit qui marche."

Place maintenant à des étals 100% football : "On a des chapeaux, des écharpes, des drapeaux", continue le Français. Des ballons à 1,50 euro ou encore des porte-clefs "Qatar 2022" à dix centimes. Les goodies affichent des prix très bas, car la plupart des veneurs utilisent les logos de la FIFA et du prochain Mondial sans autorisation.

Ge Rongsha fabrique des accessoires pour les supporters. Maillots, écharpes, fanions et les célèbres vuvuzelas, tout y passe. "Certains clients, comme au Brésil, ont commandé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de produits pour leurs supporters", raconte le fabricant. Depuis le début de l’année, ce sont plus de 30 milliards d’euros de marchandises qui ont été exportés de Yiwu. Et si la Chine n’est pas qualifiée pour le Mondial au Qatar, elle a déjà décroché le titre de premier vendeur.