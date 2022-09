Coupe du monde 2022 : l'équipe de France portera un brassard pour l'inclusion

Les capitaines de huit sélections européennes, dont la France championne du monde, porteront au Mondial 2022 au Qatar un brassard à bandes colorées en faveur de l'inclusion et contre les discriminations, ont annoncé plusieurs fédérations mercredi. Harry Kane pour l'Angleterre, Hugo Lloris pour la France, Manuel Neuer pour l'Allemagne... A la Coupe du monde, les capitaines d'équipes majeures du football européen auront à leur bras un brassard siglé d'un cœur rempli de six bandes parallèles, dont les couleurs diffèrent de celles du drapeau LGBT.

"Un honneur de défendre certaines valeurs", clame Varane

"C'est une initiative de différentes fédérations européennes donc demain (jeudi) je porterai un brassard un peu différent, un symbole", a confirmé mercredi en conférence de presse Raphaël Varane, porteur du brassard contre l'Autriche jeudi en l'absence de Lloris. "Pour moi, c'est un honneur de défendre certaines valeurs donc ça ne posera aucun problème". Le défenseur de Manchester United s'est réjoui de ce "message commun", ajoutant : "C'est bien d'avoir cette unité. On est souvent adversaires mais parfois on réussit aussi à se battre ensemble."

"En tant que capitaines, nous nous défierons les uns les autres sur le terrain, mais nous faisons front commun contre toutes les formes de discrimination", explique également l'Anglais Harry Kane, cité dans un communiqué de la Fédération anglaise.

Pays-Bas, pays de Galles, Belgique... Les sélections qui s'associent

La Fédération allemande a, elle, précisé que l'initiative, baptisée "One Love", émanait d'un groupe de travail de l'UEFA chargé d'étudier les "questions relatives aux droits des travailleurs et aux droits humains au Qatar jusqu'au Mondial 2022". "L'amour du football nous unit tous, peu importe d'où nous venons, notre apparence ou qui nous aimons (...) le football doit être là pour tous ceux qui se sentent discriminés et rejetés", a expliqué le gardien allemand Manuel Neuer.

Sont également associées les sélections des Pays-Bas, du pays de Galles, de Belgique, du Danemark, de la Suisse, ainsi que de la Norvège et de la Suède, ces deux derniers pays n'étant pas qualifiés, néanmoins, pour la Coupe du monde. La campagne débutera dès jeudi lors de matches de Ligue des nations.

Le traitement des travailleurs migrants en question

Les autorités du petit émirat du Golfe sont régulièrement critiquées par les ONG pour leur traitement des travailleurs migrants, notamment dans les secteurs de la construction, de la sécurité et du travail domestique, ainsi que des personnes LGBT+.

Des accusations vigoureusement rejetées par les autorités qui soulignent avoir réformé les lois sur le travail, et par les organisateurs qataris du Mondial qui assurent que les membres de la communauté LGBT+ seront accueillis sans discrimination, en dépit des lois criminalisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe dans le pays.