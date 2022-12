Chandeliers, bouquets de roses, verres en cristal... Le fastueux dîner d'État entre Macron et Biden

Quoi de mieux qu'un dîner pour sceller une réconciliation ? Joe Biden et Emmanuel Macron se sont retrouvés autour d'un dîner d'État jeudi dans les jardins de la Maison Blanche jeudi. Une réception fastueuse qui vient de s'achever, point d'orgue de cette visite d'État du président français aux États-Unis. Europe 1 a pu y assister.

Un dîner royal

L'administration Biden n'a pas lésiné sur les moyens. Ce dîner s'est déroulé sous une immense tente installée sur la pelouse de la Maison Blanche mais une fois à l’intérieur, cela n’avait rien d’une tente mais plutôt d’un pavillon, disons royal. Des chandeliers étaient soigneusement positionnés sur chaque table ovale, des bouquets de roses rouges et blanches au milieu des verres en cristal et des 350 convives étaient présents, tous sur leur 31.

Smoking pour ces messieurs, robe de soirée pour ces dames

Brigitte Macron portait une robe Louis Vuitton, tandis que la first Lady Jill Biden rivalisait d'élégance avec une robe Oscar de la Renta. Avant de déguster caviar et homard, entre autres, les deux chefs d'Etat comme le veut la tradition ont chacun porté un toast. "Vive la France" lance Joe Biden. "Vive les Etats-Unis, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays", répond Emmanuel Macron. Une soirée de gala qui s’est clôturée en musique avec quelques notes du pianiste virtuose et jazzman Jon Batiste.

Dans l’entourage du Président, tout le monde se félicite de cette visite. Joe Biden se dit prêt à d’éventuels ajustements pour satisfaire les alliés mécontents. "C’est une avancée majeur", juge un proche d’Emmanuel Macron. Sauf que le président américain a dans le même temps déclaré qu’il n’avait pas à s’excuser et qu’il assume ce plan anti-inflation.

Joe Biden enjoint d’ailleurs l’Europe à faire de même. Force est de constater qu’Emmanuel Macron, qui était venu chercher des exemptions pour les industriels européens repart aujourd'hui de Washington sans annonces concrètes.