«Ce sont les points les plus importants» : voici ce que doivent être les deux priorités du prochain président, selon Cyril Hanouna

Aujourd'hui dans "On marche sur la tête", l'animateur Cyril Hanouna est revenu sur les priorités que le prochain président de la République devrait avoir, à savoir permettre aux Français travailleurs de vivre "aisément" et se concentrer sur la sécurité de nos concitoyens.

Lors de sa discussion avec un auditeur, Cyril Hanouna a tenu à donner les deux priorités qui devront être, selon lui, celle du prochain chef de l'Etat en 2027, à savoir permettre aux Français "qui se tuent à la tâche" de vivre "aisément, et non pas normalement." L'animateur estime également que le nouveau chef de l'Etat devra prioriser la sécurité de nos concitoyens lors de son mandat.

"Le pouvoir d'achat et la sécurité"

"Je pense tous les jours aux gens comme Pierre", l'auditeur en ligne avec Cyril Hanouna. "Il faut aider les français qui travaillent comme Pierre et qui doivent pouvoir vivre aisément. Je ne dis pas correctement, je dis aisément."

Et de conclure en disant que le président de 2027 doit avoir "deux priorités : le pouvoir d'achat (...) et la sécurité, ce sont les deux points les plus importants."