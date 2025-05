Taux et prix en baisse, nombre de crédits en hausse... Le marché immobilier reprend-t-il enfin des couleurs ?

Après une année noire pour l’immobilier, le marché retrouve des couleurs. Dans la capitale, certaines agences parviennent à tirer leur épingle du jeu grâce à un marché atypique et des prix qui résistent. Mais ailleurs en France, la reprise reste timide et les biens se font plus rares.