Pascal Praud et vous - Pouvoir d'achat : vit-on moins bien aujourd'hui en France qu'il y a 20 ans ? L'analyse d'un journaliste économique

Un auditeur d'Europe 1 a déploré une perte de son pouvoir d'achat en France, l'espace de 20 ans. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", Éric de Riedmatten, journaliste économique de CNews, analyse cette hausse du coût de la vie.

"Ma vie d'aujourd'hui n'est pas comparable à celle que j'avais il y a 20 ans", a lancé Christophe, chauffeur routier en région parisienne, dans l'émission Pascal Praud et vous. Ce témoignage traduit-il une réalité ? Éric de Riedmatten, journaliste économique de CNews et passé par Europe 1, estime qu'il y a deux paramètres qui permettent de comparer entre ces deux époques : l'évolution des charges sociales et les prix de l'immobilier. Il expose son analyse en direct sur Europe 1.