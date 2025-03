Pascal Praud et vous - «Personne ne nous protège en France», le coup de gueule d'un auditeur sur la sécurité des Juifs

Le visuel antisémite d'une affiche de LFI a choqué en visant Cyril Hanouna. Un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, estime que "personne ne protège en France" la communauté juive. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après le tollé suscité par les explications données par les membres de La France insoumise suite à la publication d'un visuel antisémite avec le visage de Cyril Hanouna, les réactions se multiplient. Charlie, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous et choqué par cette affiche, regrette que "personne ne protège en France" la communauté juive. "On a l'impression d'être de moins en moins protégé dans une France qui sans les Juifs n'est plus la France", explique-t-il.