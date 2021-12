Ce que l'on sait de l'interview d'Emmanuel Macron mercredi soir sur TF1

Une nouvelle prise de parole attendue du chef de l'État. Emmanuel Macron va répondre mercredi soir à 21 heures sur TF1 aux questions des journalistes Darius Rochebin et Audrey Crespo-Mara pendant deux heures. Ou plutôt, le président a déjà répondu à ces questions car l'entretien a été enregistré dimanche dernier, en fin d'après-midi, depuis la salle des fêtes de l'Élysée. Pour Emmanuel Macron, nul doute, le premier enjeu de cette interview est de préparer le terrain de sa campagne présidentielle juste avant Noël, mais sans pour autant répondre précisément à la question de sa candidature.

Se débarrasser du "sujet tabou" du bilan du quinquennat

En fait, le chef de l'État souhaite se déclarer le plus tard possible. Emmanuel Macron veut surtout se présenter devant les Français pour faire le point, montrer qui il est vraiment, expliquer ce en quoi il croit, pour tenter de lever le doute chez ceux qui le trouvent ambigu et contradictoire. Pour cela, il s'appuiera sur des images d'archives personnelles mais aussi de son quinquennat.

Le président a observé Nicolas Sarkozy comme François Hollande avoir la plus grande difficulté à défendre leur bilan, soit au mauvais moment ou de manière maladroite. Pour lui, le plus important selon l'un de ses proches, c'est de "solder son bilan", "se débarrasser de ce sujet tabou pour les présidents sortants". Et espérer ainsi se projeter plus facilement, avec une image plus neuve, dans la campagne présidentielle.

Cet entretien sur TF1 est un épisode de plus dans ce qui pourrait ressembler à une série télévisée. Une sorte de trame, imaginée par l'entourage du président, pour susciter à nouveau le désir alors que Valérie Pécresse n'a jamais eu autant le vent en poupe dans les sondages.