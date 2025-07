Emmanuel Macron s’invite chez les jeunes macronistes, recadre Gabriel Attal et prend date

Contre toute attente, Emmanuel Macron s'est rendu à un meeting pour le dixième anniversaire des Jeunes en marche (Jem) ce samedi soir. Des militants à qui il a enjoint d'être présents "dans 2 ans, 5 ans et 10 ans". Mais en parallèle, son ancien Premier ministre Gabriel Attal n'a pas caché ses ambitions présidentielles.

Quel renouveau politique pour le mouvement En Marche à l'horizon 2027 ? Pour trouver des éléments de réponse, un meeting a été organisé ce samedi par des militants macronistes de la jeunesse, pour célébrer les 10 ans du mouvement. Avec un nouveau nom, les "Jeunes en marche", dont l'objectif est de faire perdurer les idées du président de la République.

Et ce dernier n'a pas manqué de les remercier, en se permettant une visite surprise durant ce congrès qui se tenait au Cirque d'hiver, à Paris.

Une quasi-candidature de Gabriel Attal pour 2027

Arrivé en véritable rockstar, acclamé par la salle, avec la volonté ferme de rappeler qu'il tient les rênes, Emmanuel Macron, qui ne pourra se représenter pour un troisième mandat, a assuré devant ses partisans qu'il n'a pas dit son dernier mot sur la scène politique. "J'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, parce que vous, vous serez là", s'est-il écrié.

Un message qui sonne comme un rappel à l'ordre alors qu'à la tribune, un peu plus tôt, le chef de file des députés Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, a quasiment annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. "Je veux vous proposer de poser les premiers jalons d'un chemin nouveau, pour notre jeunesse et pour notre pays. Ce chemin, c'est celui qu'avec vous, avec Renaissance, je souhaite proposer aux Français pour 2027", a-t-il déclaré avec assurance.

Une ambition présidentielle très marquée, qui n'a pas échappé au chef de l'État. Mais ce dernier ne s'est pas montré très tendre à l'égard de son ancien Premier ministre : "Si dans les 2 ans qui viennent, on passe notre temps à parler de 2027, à ne rien faire, à être dans les calculs et les divisions, ce ne sera aucun d'entre nous dans 2 ans", a-t-il mis en garde.

Entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, le passage de relais ressemble de plus en plus à un bras de fer.