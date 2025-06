Maud Bregeon : «Bruno Retailleau doit faire partie de l'aventure pour 2027»

Bruno Retailleau semble obtenir les faveurs d'une partie de la majorité présidentielle. Invitée de La Grande interview Europe 1-Cnews, la députée Ensemble pour la République Maud Bregeon s'est montré favorable à une intégration du président des Républicains pour la campagne de la présidentielle en 2027.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sera-t-il le candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle 2027 ? C'est un scénario qui pourrait être envisagé du côté des macronistes. "Il faudra un candidat commun de la droite et du centre qui aille des Républicains à Renaissance, en passant par Horizons", a soutenu Maud Bregeon, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, dans La Grande interview Europe 1-Cnews ce vendredi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et cette personnalité aura pour tâche "d'agréger toutes ces femmes et ces hommes de bon sens, pour arriver à construire un projet solide, lucide et efficace pour la France", selon elle. Et ainsi, "Bruno Retailleau, tout comme Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, a toute sa place dans ce projet".

Interrogée plus précisément sur la possibilité d'une candidature de Bruno Retailleau à l'élection présidentielle, Maud Bregeon soutient que le président des LR "doit faire partie de l'aventure" de campagne en 2027. "Comment j'explique à mes électeurs qu'aujourd'hui, on arrive à être d'accord pour être dans un gouvernement qui va tenir, et puis qu'arrivé aux élections, les égos prendraient le pas sur le reste et qu'on n'arriverait plus à s'entendre ? Je ne sais pas expliquer cela. Si on arrive à s'entendre aujourd'hui, il faut qu'on arrive à s'entendre demain", a-t-elle conclu.