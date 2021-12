Emmanuel Macron dressera le bilan de son quinquennat mercredi sur TF1 et LCI

Les chaînes de télévision TF1 et LCI diffuseront mercredi à 21h05 un grand entretien avec le président de la République Emmanuel Macron, dans lequel ce dernier sera interrogé sur le bilan de son quinquennat. A quatre mois du premier tour de l'élection présidentielle, le chef de l'Etat, qui n'a pas encore officialisé sa candidature à sa réélection, sera interrogé pendant une heure trente par les journalistes Audrey Crespo-Mara de TF1 et Darius Rochebin de LCI.

"Sa vision de l'avenir"

Emmanuel Macron "répondra aux questions que se posent les Français", et s'exprimera "sur la manière dont il a vécu son quinquennat" et "sa vision de l'avenir", annonce le groupe TF1 dans un communiqué. L'entretien, intitulé "Où va la France ?", a été enregistré dans les conditions du direct, précise le groupe.

Il sera diffusé mercredi soir conjointement sur TF1 et LCI et sera précédé sur la chaîne 26 d'une émission spéciale animée par Ruth Elkrief. A la suite de l'entretien, TF1 et LCI proposeront deux émissions spéciales politiques.