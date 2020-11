Borne annonce "un numéro vert de soutien psychologique pour les salariés des petites entreprises"

INTERVIEW

Des pans entiers de l'économie sont fragilisés par la crise du coronavirus, qui a entraîné un deuxième confinement destructeur mis en place vendredi. Cela entraîne chez de nombreux salariés des angoisses à l'heure des fermetures, des chiffres d'affaires en baisse et de la perspective du chômage. "Je vais mettre en place un numéro vert de soutien psychologique pour les salariés des petites entreprises qui peuvent être en difficulté", a annoncé mardi matin la ministre du Travail, Élisabeth Borne, invitée d'Europe 1.

"Difficultés psychologiques"

"Dans les grandes entreprises, il y a des cellules d'appui pour les salariés qui souffrent d'isolement", rappelle la ministre du Travail au micro de Sonia Mabrouk, invitant à prendre en compte les "difficultés psychologiques".

Pour les commerçants, Élisabeth Borne tient avant tout à rappeler les mesures déjà prises par le gouvernement, jugées insuffisantes par de nombreux professionnels : "Les commerçants peuvent effectivement vendre à distance et il y a des aides massives qui sont mises en place. Je rappelle que le Fonds de solidarité est beaucoup plus important que dans le premier confinement, avec 10.000 euros par mois. Plus on respectera les règles, plus ce confinement sera efficace, plus on pourra reprendre rapidement une vie normale."