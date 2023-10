Attaque à Arras : Gabriel Attal prépare le retour des élèves en classe lundi

Une attaque traumatisante. Vendredi matin, un homme de 20 ans, fiché S, a fait irruption avec un couteau au lycée Gambetta d'Arras, où il a tué un enseignant et blessé trois autres personnes. Un attentat dans un établissement scolaire qui intervient presque trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Quelques heures après le drame, Emmanuel Macron s'est rendu sur place, accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de Gabriel Attal. Le ministre de l'Éducation nationale qui, dès son retour à Paris, a reçu les délégations syndicales enseignantes pour redire son l'émotion, et surtout anticiper le retour en classe des élèves lundi.

Suivi psychologique

Avec deux grandes demandes formulées par les syndicats : l'accompagnement psychologique des élèves et du personnel enseignant, mais aussi, une reprise des cours aménagée lundi. "On a demandé à ce que des cellules d'écoute psychologique puissent être mises en œuvre, bien évidemment à Arras, mais aussi pour tous les professeurs dans tout le pays", détaille Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat SNESS FSU. "Ensuite, dans les collèges et les lycées lundi, on souhaite que les premières heures de la matinée soient banalisées pour travailler à la préparation de l'accueil des élèves."

Des demandes en partie accordées : Gabriel Attal a assuré, dès ce samedi, la mise en place d'un dispositif d'écoute psychologique et l'ouverture dans chaque académie de cellules de soutien pour les professeurs et les élèves. En revanche, pas d'aménagement prévu pour l'instant sur la journée de lundi. Le ministre de l'Éducation nationale doit se prononcer dans la journée de samedi sur ce point.

Mais une chose est sûre, la sécurité sera renforcée dans chaque établissement. "Nous avons décidé de déployer près de 1.000 personnels de prévention et de sécurité du ministère dans les écoles et les établissements scolaires", a expliqué le ministre de l'Éducation, qui a également annoncé qu'un "moment d'union et de recueillement" sera observé lundi dans les écoles.